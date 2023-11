Eli Iserbyt onthult doorslaggevende factor voor winst in Troyes: "Was er echt op gebrand"

Eli Iserbyt heeft na drie overwinningen in de Superprestige nu ook in de Wereldbeker gewonnen. In Troyes kwam hij terug na een lekke band en ging hij op en over Lars van der Haar.

"Na de verkenning kreeg ik een beetje stress", lachte Iserbyt in het flashinterview. "Ik wist dat het perfect op mijn maat was en ik wilde hier ook heel graag winnen. Ik was er dan ook echt op gebrand." Zeker na zijn tweede plaats in Merksplas zaterdag.

Maar Iserbyt gaf toe dat hij niet meer helemaal voluit was gegaan zaterdag op het einde, toen duidelijk werd dat Joris Nieuwenhuis ongrijpbaar was. "Ik heb niet ingehouden, maar toch wat geprobeerd om krachten te sparen", zei hij.

Maar het zat dus niet helemaal mee, want Iserbyt reed al in de eerste ronde lek in Troyes. "Ik bleef pushen en pushen. Maar Lars was heel sterk bezig. Ik ben blij dat ik de zege toch heb kunnen pakken", zei Iserbyt nog.

"Lars was een lastige tegenstander. Ik was blij dat ik het gat kon dichten. Toen hij van fiets wisselde, wist ik dat ik voorop moest zitten om mijn eigen lijnen te rijden. Ik wilde hem onder druk zetten zodat hij fouten zou maken." Dat gebeurde ook en Iserbyt sloeg een kloof.

Leider Wereldbeker

Iserbyt is nu met één puntje meer dan Van der Haar leider in de Wereldbeker, maar hij rijdt volgende week niet in Dublin. Nummer drie Pim Ronhaar volgt al op 34 punten, bijna een volledige cross voorsprong.

"Het is nog altijd vroeg. Volgende week wacht mij weer een zwaar weekend. Maar met de witte trui om de schouders is het altijd fijn om in het buitenland te koersen."