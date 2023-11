Lefevere zorgt voor beroering: "Maar daar kennen ze Patrick niet"

Patrick Lefevere is een figuur die geen blad voor de mond neemt. Al hebben zijn sponsors daar geen al te grote problemen mee.

Patrick Lefevere laat het niet na om eens goed zijn gedacht te zeggen over alles, ook al is dat politiek gezien niet altijd even correct.

Ruben Desmet, CEO van sponsor QuickStep, heeft het daar niet echt moeilijk mee. “Patrick doet wat hij doet en is daarin zeer succesvol. We kunnen leven met de full package”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Ik zou niet alles doen of zeggen wat hij doet, maar verder wil ik daar niet tussenkomen. Het is toch vooral in Vlaanderen dat de figuur van Patrick soms eens voor beroering zorgt. Maar vijfennegentig procent van onze business zit elders. En daar kennen ze Patrick niet.”

Al merkt Lefevere dat er door de Netflixreeks wel een en ander aan het veranderen. “Bij de Tourstart in Bilbao had Zdenek Bakala wat fietsvrienden uitgenodigd, onder andere een topadvocaat uit New York. Die man kwam naar mij toe: ‘Are you Patrick? You’re a tough guy’.”