Het loopt de spuigaten uit: Nederlandse wielerbond betaalt zich blauw voor Wereldbeker in Dublin

In Dublin wordt komend weekend niet alleen een Wereldbeker voor elites georganiseerd, maar ook voor de jeugd. En dat kost handenvol geld.

Zondag in Troyes werkten de junioren en beloften hun eerste van zes manches van de Wereldbeker af dit seizoen. Komende zondag moeten ze alweer aan de bak in het Ierse Dublin voor de tweede manche. En daar hangt een stevig prijskaartje aan vast.

Bij Nederland stonden er in de jeugdcategorieën in Troyes nog achttien renners aan de start, zondag in Dublin zijn dat er maar acht. Namelijk vijf beloften mannen, twee junioren mannen en één juniore vrouw. Maar dat kost de KNWU toch 15.000 euro, dat meldt Wielerflits.

Grote kost per renner

Nederlands bondscoach Gerben de Knegt vliegt zaterdagmiddag van Amsterdam naar Dublin, maar het overige personeel vertrekt vrijdag via de treintunnel naar Groot-Brittannië. En dat land zit niet meer bij de EU waardoor er nog heel wat extra papierwerk bij komt kijken.

En het jaagt de kosten ook stevig de hoogte in. De Nederlandse wielerbond moet zo 1.875 euro per jeugdrenner ophoesten om naar Dublin te gaan. Zondag in Troyes was dat vier keer minder met 420 euro per renner.