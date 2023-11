INEOS-coach ziet duidelijk voordeel voor Wout van Aert in de Giro

Wout van Aert staat in mei wellicht aan de start van de Giro. Met welke ambities is wel nog de vraag.

Met verkenningen van Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen laat Jumbo-Visma duidelijk niets aan het toeval over wat het Vlaamse voorjaar betreft. Van Aert wil duidelijk eens toeslaan in de Ronde of Parijs-Roubaix.

Maar een maand na Parijs-Roubaix staat Van Aert naar alle waarschijnlijkheid aan de start van de Giro. Is het wel mogelijk dat Van Aert zich in een maand tijd kan klaarstomen voor die Giro? Kurt Bogaerts, coach bij INEOS Grenadiers, deelt zijn mening.

"Het is interessant om te volgen of hij na een klassiekercampagne, in de weken na Parijs-Roubaix, nog de transitie kan maken om een topklimmer te worden. Dat is wel nodig, wil hij een gooi doen naar Giro-winst", zegt hij bij GCN.

Geen Mortirolo en Monte Zoncolan

Volgens Bogaerts, die coach is van Tom Pidcock, stelt dat de Giro van 2024 wel op maat is van Van Aert. Met 69 kilometer tegen de klok en geen beklimmingen van de Mortirolo en de Monte Zoncolan zijn er geen extreme beklimmingen.

"De renners werken in de Giro heel wat tijdritkilometers af, maar in sommige ritten trekken ze ook naar een hoogte van boven de 2.000 meter. Daar zijn de lichtgewichten in het voordeel."