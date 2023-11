UCI wil renners nog strenger straffen in 2024: boetes tot meer dan 2.000 euro

De UCI staat bekend om zijn vele regeltjes en boetes. In 2024 worden die nog wat strenger en de boetes nog hoger.

Vanaf 1 januari worden heel wat regels strenger, vooral wat overtredingen over kledij en voeding betreffen. De boetes voor niet-conforme kleding kunnen oplopen tot 2000 Zwitserse frank. Ook de ploegen kunnen boetes krijgen tussen 250 en 500 Zwitserse frank.

Het gaat dan onder meer over de regels rond de sokken. Die mogen niet hoger komen dan halverwege het onderbeen van de renner. Dat was wel het geval bij Marlen Reusser op het EK tijdrijden (foto boven), maar de UCI greep toen niet in.

De boetes voor het niet dragen van een leiderstrui in een rittenkoers zullen verhoogd worden van 500 naar 1000 Zwitserse frank. Ook het aannemen van eten of drinken in de laatste 20 kilometer in de WorldTour wordt strenger bestraft.

Alaphilippe verliest gele trui in Tour 2020

Wie dat wel doet krijgt voortaan een boete van 500 Zwitserse frank, 20 seconden tijdstraf én 20% puntenverlies in het punten- en bergklassement. Julian Alaphilippe verspeelde zo in 2020 nog de gele trui in de Tour.

Ook het oversteken van een gesloten overweg of een overweg die gesloten wordt, zal strenger bestraft worden. De boete van 1000 Zwitserse frank blijft, maar overtreders verliezen nu ook 100 UCI-punten. Zonder geldige reden niet starten, levert een boete van 500 tot 1000 Zwitserse frank op.

De volledige lijst met de nieuwe straffen kunt u HIER lezen.