📷 Johan Bruyneel maakt hem met de grond gelijk: "Bende ja-knikkers die je kan manipuleren"

Johan Bruyneel zit niet verveeld om een straffe uitspraak te doen. En dat doet hij ook deze week, maar dan op sociale media.

UCI-voorzitter David Lappartient plaatste woensdag op X, het vroegere Twitter, een bericht waarin hij vol trots sprak over een meeting in het hoofdkantoor van de wereldwielerbond.

“Met de atletencommissie van de UCI zijn we bijeengekomen op het UCI-hoofdkantoor in Aigle. Daarbij hebben we productieve gesprekken gehad met representatieve atleten, waarin onderwerpen als integriteit, blessures en verschillende disciplines ter sprake zijn gekomen. We kijken ernaar uit om samen verder te werken om de sport elke dag te laten groeien en verbeteren.”

Johan Bruyneel deelde het bericht van de UCI-voorzitter, maar kon het niet laten om stevig kritiek te geven op de Fransman. “Het is opnieuw een grote 'façade' binnen je organisatie, een groep ja-knikkers die jij tot in perfectie kan manipuleren”, was de ongezouten reactie van Johan Bruyneel.

De UCI-voorzitter ligt de voorbije weken aardig onder vuur na uitspraken over het veldrijden. Daarbij lijkt het vooral alsof het financiële aspect van de Wereldbekermanches veel belangrijker is dan gelijk welke andere cross. Lappartient dreigde zelfs om renners die niet voldoende deelnemen aan de Wereldbeker uit te sluiten van het WK veldrijden.