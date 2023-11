Belgische klimster maakt opvallende transfer

Julie Van De Velde heeft een opvallende transfer gemaakt. Op haar 30e gaat ze ander oorden opzoeken. Dat liet haar nieuwe team officieel weten.

Julie Van De Velde ruilt op 30-jarige leeftijd Fenix-Deceuninck in voor AG Insurance-Soudal Quick-Step. Dat heeft dat laatste team laten weten. De bedoeling is dat ze er meer dan ooit zal worden uitgespeeld als klimster.

Na een deugddoend 2023 zoekt de ervaren Belgische dus andere oorden op. Ze werd dertiende in de Ronde van Zwitserland en reed ook een prima Tour de France. De volgende jaren wil ze op dat elan graag doorgaan.

Vrijbuiter en luxehelper?

Volgens Van De Velde is onder meer de familiale sfeer een reden om naar AG Insurance-Soudal Quick-Step te trekken. Ze hoopt het team als klimster te kunnen bijstaan, om samen tot goede resultaten te komen als team.

Het wordt voor de Belgische mogelijk een soort van rol tussen vrijbuiter en luxehelper in de bergen. Ook haar nieuwe team is in de wolken met de transfer.