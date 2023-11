Michel Wuyts na bekentenis van Ullrich: "Ken er nog die niet willen, niet kunnen"

Jan Ullrich stelde een documentaire over zichzelf voor. Daarin doet hij de nodige bekentenissen.

Bij de voorstelling van de documentaire ‘Ullrich, The Hunted’ sprak Jan Ullrich vrijuit over zijn verleden.

“Het deed me goed hem zo monter te zien. Helder in de blik, het lijf niet uitgezakt. Hij praatte toonvast over schuldbesef. De opgejaagde tot rust gekomen”, zegt Michel Wuyts erover aan Het Laatste Nieuws.

De dopingbekentenis van Ullrich was niet nieuw. Dat deed hij al 10 jaar geleden in het Duitse magazine Focus. Maar nu kwam er toch nog wat meer en daar keek ook Michel Wuyts stevig van op.

“Indringender was de getuigenis over zijn cocaïneverslaving: Coke verandert een mens in een monster”, gaat de analist verder.

Wuyts hoopt dat de bekentenis van Ullrich een en ander in gang zet en dat er nog volgen die zijn voorbeeld volgen. “Ik ken wrakken die na een paar decennia niet willen, niet kunnen bekennen. Ik hoop dat Jans getuigenis ze inspireert”, besluit Wuyts.