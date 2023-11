Ferme omwenteling in de cross: "Het was Thibau Nys die enorm sterk begon, maar nu geef ik de voorkeur aan..."

De kanonstart van Thibau Nys in dit crossseizoen was verbluffend. Inmiddels heeft een omwenteling wel plaatsgevonden. In de zin dat de waardeverhoudingen toch wat verschoven zijn.

Naast zijn andere conclusies duidt Paul Herygers in De Zondag zijn man van het seizoen aan en is uitgekomen bij Eli Iserbyt. "Het was Thibau Nys die enorm sterk begon en als hij nog iets langer die lijn had doorgetrokken, zou ik hem genoemd hebben. Maar nu geef ik toch wel de voorkeur aan Iserbyt."

Ook vanwege het feit dat de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal meestal wel goed is voor een tweede plaats in de wedstrijden die hij niet wint. De prijs van de regelmaat dus. Volgens Herygers heeft Iserbyt meer in de tank dan de meesten denken. "Hij is krachtig, hoor."

"Ik denk dan vooral terug aan Niel, zo'n moddercross waar je hem niet meteen verwacht", haalt de cocommentator tijdens wedstrijden een voorbeeld aan. "En vorig weekend ging hij Lars van der Haar terughalen en lossen! Dit is weer de Iserbyt die we al een paar jaar verwachten."