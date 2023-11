Wielerfans erover verdeeld of Wout van Aert de Giro kan winnen: meningen zijn enorm uiteenlopend

De geruchten over Wout van Aert en de Giro circuleren nu al een tijdje. Vooral dat hij om 'm te winnen of op zijn minst een klassement te rijden daar naartoe zou gaan, spreekt tot de verbeelding.

Wie weet zien we Wout van Aert binnen enkele maanden wel met roze helm én in de roze trui koersen. Zijn deelname is nog altijd niet officieel bevestigd, maar ondertussen wordt er al druk gedebatteerd over het feit of hij al dan niet in staat is die wedstrijd van drie weken te winnen.

Of course he can! 💪💨💨 — Klien (@Sportyklien) November 22, 2023

Op het X-account van tv-zender ITV discussiëren verschillende wielerfans erop los. "Als iemand het kan, is het Wout", staat er bijvoorbeeld te lezen. Er zijn nog wel believers te vinden. "Natuurlijk kan hij dat!" Of nog: "Ik denk dat Wout alles kan waar hij zich op richt."

Absolutely not — Magnus Bailey (@magnus_bailey) November 22, 2023

Al zijn er ook die er veel meer twijfels bij hebben. "Wout moet gewicht verliezen", stelt een andere wielerliefhebber als voorwaarde. "Alles hangt er vanaf welke andere grote namen er meedoen", kijkt men ook met interesse naar het deelnemersveld. "Absoluut niet", is er ook iemand die winst van Van Aert nu al uitsluit.

De meest negatieve commentaar houdt zelfs een steekje in aan het adres van de renner. "Hij zal tweede worden, zoals bij zijn meeste andere grote doelen."