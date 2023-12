Zware kritiek van Patrick Lefevere het begin van moeilijke periode, maar geloof in ommekeer is er nog: "Niet te oud"

Als Patrick Lefevere iets niet aanstaat, weet je dat ook meteen. De zware kritiek die de CEO van Soudal Quick-Step richtte aan het adres van Sam Bennett in 2021, sprak dan ook boekdelen.

Lefevere geloofde het verhaal van Bennett over een blessure niet helemaal en aan het einde van dat jaar gingen ze uit mekaar. De terugkeer van de Ier naar BORA-hansgrohe verliep ook niet volgens plan en ondertussen is de sprinter al 33.

Stilaan de leeftijdscategorie waarin het niet onlogisch is om snelheid in te boeten. "Ik ben oud, maar niet te oud", maakt Bennett bij In De Leiderstrui duidelijk dat hij nog in zichzelf gelooft. "Ik heb nog voldoende in mijn mars om te laten zien. Bovendien heb ik er vertrouwen in dat ik gewoon weer met de allerbesten kan wedijveren."

© photonews

Bij BORA was er concurrentie van Meeus en werd Bennett soms zelfs overvleugeld door lead-out Danny van Poppel. Dat zijn rake klappen om te incasseren. "Je moet altijd blijven vechten, ondanks een opeenstapeling van pech en tegenslagen. Veerkracht tonen is een van de belangrijkste dingen in het wielrennen."

De ex-winnaar van de groene trui in de Tour trekt in 2024 naar Decathlon AG2R La Mondiale. In welke koersen hoopt hij weer het beste van zichzelf te laten zien? "De Ronde van Vlaanderen zal ik nooit gaan winnen. Een koers als Gent-Wevelgem of Brugge-De Panne moet me echter zeker liggen."