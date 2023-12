🎥 Probeer dit niet thuis: Pogacar en Wellens halen stunt uit en komen met elkaar in aanraking

Tadej Pogacar wil in 2024 opnieuw vol voor de overwinning gaan in de Tour de France en mogelijk ook nog wat klassiekers meepikken. De sterke Sloveen had echter bijna een probleem gehad in de voorbereiding.

Tadej Pogacar is op stage met UAE Team Emirates en daarbij wordt al eens een geintje uitgehaald onder de renners. Op zaterdag deelde het team beelden van een wheelie van Pogacar, samen met onze landgenoot Tim Wellens. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door UAE Team Emirates🇦🇪 (@uae_team_emirates) Beiden kwamen daarbij met elkaar in aanraking, maar konden gelukkig zonder valpartij verder. Het had wel veel slechter kunnen aflopen. Stel je voor dat de wintervoorbereiding van Pogacar of Wellens in het gedrang zou zijn gekomen door de actie. Nu konden beiden er achteraf wel goed om lachen. Het is niet de eerste keer dat de Belg en de Sloveen plezier met elkaar maken. De sfeer binnen de ploeg en tussen beide renners specifiek lijkt dan ook zeer positief te zijn.