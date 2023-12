Merijn Zeeman is zéér opgetogen met aanwinst Uijtdebroeks en schuwt de grote woorden niet

Cian Uijtdebroeks ruilt BORA-Hansgrohe in voor Jumbo-Visma. En daarmee heeft de 20-jarige Belg een belangrijke beslissing genomen over zijn toekomst. Ook bij zijn nieuw team zijn ze enorm tevreden met hun aanwinst.

Tussen Cian Uijtdebroeks en zijn team BORA-Hansgrohe was er sinds de Vuelta a Espana iets gebroken en dus verbrak de jonge Belg zijn contract bij het Duitse team. Hij tekende prompt voor vier seizoenen bij Jumbo-Visma.

Zijn ex-team is het daar wel niet mee eens en is weerspanning. Ze lieten zelfs een statement los op de wereld daarover. Bij Jumbo-Visma zijn ze ondertussen in de wolken over hun nieuwe aanwinst. En ze voorspellen hem een grote toekomst.

Cian Uijtdebroeks een toekomstige leider

"We volgen hem al sinds hij een junior is", aldus sportdirecteur Merijn Zeeman. "We hebben dan ook niet geaarzeld om hem in te lijven. De komende jaren is het aan hem om zich te ontwikkelen en door te groeien. Hij kan leren van Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Sepp Kuss."

Want later in de toekomst zien ze veel in de 20-jarige Belg: "We zien in Cian een toekomstige leider voor ons team", aldus nog Zeeman. De toekomst ziet er dus goed uit voor Uijtdebroeks. Als alles geregeld raakt met BORA-Hansgrohe & co natuurlijk ...