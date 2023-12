Ook na een dominante eerste zege houdt Wout van Aert iedereen met de voeten op de grond

Wout van Aert heeft meteen zijn eerste veldrit van het seizoen gewonnen. En ook de verschillen waren meteen stevig.

Wout van Aert en zijn trainer Mathieu Heijboer hadden vooraf de verwachtingen getemperd, maar Wout van Aert won meteen met een ruime marge in Essen. Jens Adams werd tweede op 1'35", Thijs Aerts was derde op 2'49".

"Het is altijd leuk natuuurlijk", zei Van Aert achteraf. "Iedereen praat al snel over de mindere tegenstand, maar het blijven natuurlijk altijd wel profs die er ook voor leven. Dus het geeft wel vertrouwen dat het goed ging."

Niet excelleren

In zijn volgende cross, over iets minder dan twee weken in Mol, zal de tegenstand al veel groter zijn. Niet alleen Iserbyt, Sweeck, Vanthourenhout, Ronhaar en Van der Haar zullen er bij zijn. Maar ook Van der Poel en Pidcock.

Maar zoals al eerder gezegd, zijn er eigenlijk geen doelen voor Van Aert dit seizoen. Duels met Van der Poel of Pidcock zitten dan ook helemaal niet in het hoofd van Wout van Aert.

"Het is niet echt de bedoeling om te excelleren in het crossseizoen, dus ik heb helemaal niet het gevoel dat ik wedstrijden moet winnen. Ik wil me gewoon amuseren. Als zoals vandaag die overwinning daarbij komt, is dat een bonus."