Ruben Van Gucht houdt iedereen in spanning tijdens cross en kondigt dan dit nieuws aan

Ruben Van Gucht was van dienst bij Sporza om de Exact Cross in Essen van commentaar te voorzien, met Paul Herygers naast hem in de commentaarscabine. En dan weet je dat er al eens wat gezegd zal worden.

Ruben Van Gucht kondigde meermaals aan dat hij nog met groot nieuws zou komen aan het einde van de aflevering. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel toen hij eindelijk zijn aankondiging deed. En dat is er eentje van het heuglijke soort voor hemzelf. Wielerclub Wattage komt namelijk terug voor een tweede seizoen. Ook dit voorjaar waren ze zowat over te vinden en dat is ook volgend jaar dus het geval. Van Gucht trots, want hij vertelde dat er heel veel vragen over gekomen waren. Vanaf 21 februari elke week Wielerclub Wattage Vanaf 21 februari zal het weer elke week kletteren en daarbij worden alle provincies aangedaan. Wielergek Vlaanderen kan vanaf heden tickets kopen, afgelopen voorjaar was het een groot succes. Naast van Gucht mogen we ook Jan Bakelants, Tom Boonen en Dirk De Wolf opnieuw verwachten. De data op een rijtje: 21/02: Ninove

27/02: Mechelen

6/03: Mol

12/03: Deinze

19/03: Brussel

27/03: Roeselare

02/04: Brugge

09/04: Heist op den Berg

16/04: Lier

24/04: Puurs