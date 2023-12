Wout van Aert had het bijna gehad: "Stond paar keer op het punt om te vertrekken"

De eerste test van Wout van Aert in het veld is goed verlopen. Nu is het tijd om voor het eerst tijdens deze winter naar de Spaanse zon te trekken. En dat werd tijd.

Wout van Aert proefde in Essen voor de eerste keer weer van het veld sinds het WK in Hoogerheide begin februari van dit jaar. In het uitgeregende Essen was kreeg Van Aert meteen veel modder en water over zich.

Maar vanaf morgen wordt dat anders, want dan vertrek Van Aert voor een stage naar Spanje. Voor het eerst deze winter, want uitgezonderd een uitstapje naar Colombia, bleef Van Aert de hele winter in België bij zijn gezin.

Stage in Denia

"Afgelopen tijd heb ik een paar keer op vertrekken gestaan door het weer hier, maar ik heb ook wel genoten van de tijd thuis. Maar het is nu gewoon het moment om een stapje bij te doen in de voorbereiding."

"Maandag vertrekken we naar Spanje, voor een dag of acht ploegstage in Denia. Afsluitend is er dan de ploegenpresentatie (21 december, nvdr.). En dan komt de kerstperiode er al aan", stelde Van Aert.

Maar eerst naar Spanje dus. "Ik zal blij zijn om terug op pad te zijn met de ploeg. En om opnieuw in korte broek te kunnen trainen", voegde Van Aert er nog aan toe.