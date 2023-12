Patrick Lefevere heeft scherpe mening in soap Uijtdebroeks: "Kom nu niet huilen"

BORA - Hansgrohe liet duidelijk weten dat het de 20-jarige Belg aan zijn contract wil houden. En dat hij dus ook in 2024 voor het Duitse team zal moeten rijden. Het was meteen de start van een felle soap, waarin nu ook Patrick Lefevere zijn zegje heeft gedaan.

Inhoudelijk vindt hij dat er maar sprake kan zijn van een transfer als de drie partijen het daarover eens zijn. En dus dat er nog steeds geen transfer is, want dat iedereen de regels van de UCI moet gaan volgen en dat het contract tot eind 2024 dus doorloopt.

My opinion Cian Uijtdebroeks has an agreement until end of 2024. He toke an agent @aej_carera he knew the situation @UCI_cycling had to oblige there own rules. Only if 3 parties are agreed there can be a transfers with the authorisation from @UCI_cycling

Toch wil hij ook niet zomaar partij kiezen voor BORA-Hansgrohe. Lefevere herinnert zich een situatie uit 2021 toen de Duitse formatie ene Remco Evenepoel wilde wegplukken uit het team van Lefevere. "Kom nu dus niet huilen", aldus nog Lefevere.

On 21/1/2021 I met Ralph Denk in Brussels. We agreed to wait to do an offer at Remco Evenepoel until at least end of mars 31 after I released my riders if I didn’t had a future. Mars 8 he did an written offer to the father of Remco🥶 so please don’t cry now