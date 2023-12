Mathieu van der Poel komt met verklaring voor opvallende beslissing

Heeft Mathieu van der Poel zijn eeuwige concurrent Wout van Aert zien crossen in Essen en kriebelde het daarna te veel? Dat gaan we wellicht niet weten, maar Van der Poel komt deze week toch al naar België.

Normaal zou de wereldkampioen pas in Mol, op 22 december, opnieuw het veld induiken. Maar hij staat zaterdag in Herentals dus al opnieuw aan de start. Ook Tom Pidcock komt daar voor het eerst aan de start.

"Ik heb goed getraind in Spanje en voel me klaar om te starten in Herentals. Een extra uur competitie voor de drukke kerstperiode kan alleen maar positief zijn", reageert Van der Poel op zijn beslissing.

Van der Poel wil zo al een eerste keer proeven van het veld voor het eerste duel met Wout van Aert. Dat staat in Mol op het programma. Een dag later in Antwerpen staan de Grote Drie allemaal aan de start.

