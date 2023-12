Michel Wuyts ziet stevig dilemma voor Mathieu van der Poel: "Hij zal moeten kiezen"

Mathieu van der Poel staat in 2024 voor een belangrijke keuze. Michel Wuyts laat er zijn licht over schijnen.

Voor Mathieu van der Poel staat 2024 deels in het teken van de Olympische Spelen. Hij wil er na zijn fiasco van 2021 in Tokio opnieuw zijn kans wagen in het mountainbiken. Maar ook de wegrit ligt hem perfect.

Moet Van der Poel zijn droom van het mountainbiken laten vallen voor de wegrit? "Dat is voor hem zelf ook een erg lastig dilemma, denk ik", zegt Michel Wuyts bij Wieler Revue. Toch denkt hij dat Van der Poel al zijn keuze gemaakt heeft.

Mountainbiken of wegrit?

"Maar hij heeft natuurlijk nog wel een rekening openstaan bij het mountainbiken na wat er gebeurd is in Tokio en Glasgow. Ik ga ervan uit dat hij emotioneel gezien die rekening gaat willen verheffen en gaat kiezen voor de mountainbike."

De vraag is of de combinatie met de Olympische wegrit wel mogelijk is. Het mountainbiken staat op 29 juli op het programma, de wegrit wordt op 3 augustus gereden. "Dat is toch bijzonder weinig tijd tussen. Ik vrees dat dat heel lastig wordt om te combineren. Dus hij zal moeten kiezen."