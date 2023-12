Paul Herygers verklaart de keuzes van Wout van Aert: "Daarom hebben ze geschakeld"

Zo'n jaar geleden leek iedereen het er over eens dat veldrijden renners beter maakt op de weg. Maar nu zijn de meningen alweer anders. En Paul Herygers weet waarom.

Mathieu van der Poel reed vorige winter 15 wedstrijden in het veld en werd wereldkampioen in Hoogerheide. Daarna won hij op de weg Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix in het voorjaar. Ondanks de cross.

Bij Wout van Aert draaide dat anders uit. Hij reed 14 wedstrijden, maar werd door Van der Poel geklopt op het WK veldrijden en greep er, uitgezonderd van de E3 Saxo Classic, steeds naast op de weg.

Andere keuzes

Van Aert koos er dan ook voor om zijn crossprogramma stevig in te korten en geen kampioenschappen te rijden. Het veldrijden is dan toch niet zo belangrijk voor wie goed wil zijn op de weg.

Paul Herygers kijkt daarvoor naar het WK veldrijden. "Als hij die sprint wel had gewonnen, dan had hij nu voor dezelfde formule gekozen. Dan zou hij niet afwijken van zijn wonderformule", zegt Herygers bij Sporza.

"En stel je voor dat er nog eens een klassiek voorjaar was bijgekomen, waar het wel was gelukt. Maar nu draaide het WK in de soep en ontbraken die klassiekers. Dan hebben ze heel snel geschakeld."