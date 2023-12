Remco Evenepoel blikt terug op 2023: "Veel kogels naar mijn hoofd gekregen"

Voor de derde keer in zijn carrière heeft Remco Evenepoel de prijs voor Sportman van het Jaar gekregen. En dat was zeker geen gemakkelijk jaar.

Voor het Sportgala kwam Remco Evenepoel zelfs speciaal vanuit Spanje. "Een dagje over en weer. Maar dat doe ik met veel plezier als je zo'n mooie trofee mag ontvangen. Het is een hele eer."

Zeker na een bewogen jaar, blikte Evenepoel nog eens terug. "Het hoofddoel dit jaar was de Giro, als je dan na 10 dagen uitvalt met corona... Dan heb ik snel de knop omgedraaid richting de zomer." Maar ook in de Vuelta lukte het niet.

"Ook van mijn BK-overwinning heb ik genoten. In de tijdrit ging ik onderuit en ook op de wegrit was het gevoel in het begin heel slecht. Als wereldkampioen het BK winnen, zal ik nooit vergeten."

Kritiek

Evenepoel haalde ook nog eens de vele kritiek aan die hij tijdens het jaar kreeg. "Vooraf heb ik van buitenaf veel kogels naar mijn hoofd gekregen. Er waren momenten dat ik de fiets even opzij wou zetten, maar gelukkig heeft het mentale dit jaar veel geholpen. De familie en Oumi ook."