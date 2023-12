UCI legt Maxim Van Gils stevige schorsing op voor slag aan andere renner

Stevig domper voor Maxim Van Gils. De renner van Lotto Dstny begint het nieuwe seizoen met schorsing van bijna een maand.

Even terug naar 14 oktober. Enkele kilometers voor de streep van het Japan Cup Criterium bracht de Griek Georgios Bouglas (Matrix Powertag) Maxim Van Gils bijna ten val gebracht nadat de Griek een duw kreeg van een renner van Jayco AlUla.

Toen Maxim Van Gils over de streep kwam, sloeg hij de Bouglas op het achterhoofd. Van Gils en Lotto Dstny excuseerden zich meteen bij Bouglas en de wedstrijdjury.

25 dagen schorsing

Van Gils kreeg een boete van 50 Zwitserse frank en hij zou ook wat UCI-punten verliezen. Maar voor de UCI is dat duidelijk niet genoeg. Want bijna twee maanden later komt het nu met een flinke straf voor Van Gils.

"De renner erkende de overtreding van artikel 12.4.009 van het UCI-reglement en aanvaardde de door de UCI voorgestelde sanctie. Maxim Van Gils zal vanaf 20 januari 2024 een schorsingsperiode van 25 dagen uitzitten."

Dat betekent dat Van Gils pas zijn eerste koers zal kunnen rijden op 14 februari. Dit jaar begon Van Gils zijn seizoen op 10 februari in de Muscat Classic.