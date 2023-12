Geen beterschap voor Wout van Aert bij Jumbo Visma op komst

Wout van Aert kende in 2023 een moeilijk voorjaar. Nochtans is dit een groot doel in zijn wielerjaar.

Wout van Aert scoorde de voorbije jaren in de voorjaarsklassiekers. Hij zit nog met enkele hiaten in zijn palmares. In 2023 kon hij daar niks van afvinken en ook 2024 lijkt niet gemakkelijk te worden om dat te realiseren.

Met de komst van Matteo Jorgenson is er nog een extra renner die zich in het voorjaar wil laten zijn. Hij werd dit jaar tweede in de Ronde van Romandië, vierde in de E3 Saxo Classic en negende in de Ronde van Vlaanderen.

Geen helper dus, maar iemand die vol voor de overwinningen wil rijden, al werd hij wel in die rol geduwd volgens de publieke opinie. “Die framing klopt niet. Er zijn altijd veel renners bij onze ploeg die resultaten na kunnen jagen”, zegt Merijn Zeeman bij Vélo.

Dat is ook weer geen goed nieuws voor Wout van Aert en Zeeman gaat nog wat verder. “Onze klassieke ploeg is niet gefocust op één leider. Er zijn niet veel ploegen die met zoveel renners een klassieker winnen of kansen krijgen.”

En dat geldt niet alleen voor de voorjaarsklassiekers. “Ook in de Tour werken we met een duidelijke strategie, die misschien moeilijk is om te zien voor de mensen. Afgelopen jaar was dat met Jonas Vingegaard als absolute kopman, maar ook daar is altijd goed over nagedacht en renners krijgen ook altijd kansen om zelf ritten te winnen.”