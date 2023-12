Herygers verwacht veel van Van Aert en Van der Poel: "Steek er mijn vinger voor in het vuur"

De eerste cross van Wout van Aert trok maar 3000 toeschouwers in Essen. Maar de belangrijkste periode komt er nog aan.

Het veldrijden moet ieder jaar langer wachten op de komst van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De eerste cross van Van Aert brak dus geen potten, maar Essen kreeg wel bijzonder veel regen over zich heen.

Komende zaterdag zijn Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aanwezig in Herentals. En dat zal al veel meer volk trekken, denkt toch Paul Herygers. "Niet aan twijfelen", zegt hij bij WielerFlits.

Grote Drie gaan veel volk lokken

"Ik steek er mijn vinger voor in het vuur dat we een kerstperiode met veel fans gaan krijgen", zegt de co-commentator nog. Volgens Herygers gaan de Grote Drie dan ook weer veel meer volk trekken.

Op 22 december in Mol staan Van der Poel en Van Aert voor het eerst tegenover elkaar. Een dag later in de Wereldbeker van Antwerpen staan de Grote Drie allemaal aan de start.

Volgens Paul Herygers zal het publiek dan wel massaal afzakken naar de cross. Hij verwacht dan ook dat voor de eerste keer aanschuiven wordt aan het inkomloket.