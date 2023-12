Thibau Nys gelooft er niet in: "Dat zie ik niet direct gebeuren"

Thibau Nys zit momenteel in Spanje. Een pauze in zijn crosswinter die meer dan deugd moet doen.

Thibau Nys kende een schitterende start van zijn seizoen, maar zakte dan weg. Een kleine onderbreking moet onze landgenoot er weer bovenop helpen.

Lang wordt dat zeker niet, Nys laat weten dat hij zeker in de Wereldbekermanche van 23 december in Antwerpen aan de start komt.

Binnenkort krijgt hij ook de kans om tegen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock te crossen. Vooral met die eerste twee zal hij het moeilijk hebben.

“Wie weet kan ik meedoen voor de overwinning, maar dat zie ik niet direct gebeuren”, countert Nys meteen zichzelf. “Ik wil weer gewoon mijn niveau halen, naar het gevoel dat ik mijn ding kan doen. Of dat nu voor een derde of een vijfde plek is, zien we dan wel.”

De Wereldbeker in Gavere, de Superprestige in Diegem en een acte de présence in Baal staan al zeker nog op de agenda, maar daarnaast worden er vooral crossen geschrapt.

“'Ik ga hoe dan ook nog wat snoeien in mijn programma, maar in de drukke kerstperiode zijn die races in ieder geval certitudes.”