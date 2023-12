Jan Bakelants klaar en duidelijk over transfersom voor Cian Uijtdebroeks

De transfer van Cian Uijtdebroeks blijft voor beroering zorgen in de wielerwereld. Ook ex-renner Jan Bakelants mengt zich nu.

Het vertrek van Cian Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe en het contract dat hij tekende bij Visma-Lease a Bike beheerst het wielernieuws nu al bijna een week. En daarbij gaat het over verschillende zaken.

Onder meer het bedrag dat aan de transfer vasthangt. BORA-hansgrohe zou zo'n 1 miljoen euro willen. Visma-Lease a Bike wil slechts 100.000 euro betalen, het jaarsalaris van Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe.

"Ik begrijp BORA wanneer ze niet akkoord gaan met een afkoopsom van 100.000 euro. Zelfs 200.000 euro is weinig. Zijn marktwaarde is groter", zegt Bakelants bij HLN. "Nu zegt BORA: we willen meer. Maar BORA heeft geen rechtsbasis om meer te eisen."

Pestgedrag

Ook het vermeende pestgedrag ten aanzien van Uijtdebroeks is natuurlijk kwalijk. Dat zorgt ervoor dat Uijtdebroeks niet meer terug kan naar de Duitse ploeg. "Als hij nu nog moet terugkeren, gaat hij zeker gepest worden."