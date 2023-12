Thibau Nys haalt hard uit: "Het slaat gewoon nergens op wat hij zegt"

Thibau Nys werkt in Spanje aan zijn conditie om zich voor te bereiden op de kerstperiode in het veld. Hij komt nog even terug op de uithaal van UCI-voorzitter Lappartient.

Lappartient haalde voor de Wereldbeker in Dendermonde uit naar onder meer Nys. De jonge crosser koos toen de Superprestige in Niel op zaterdag boven de Wereldbeker in Dendermonde op zondag. De UCI-voorzitter dreigde ermee om renners die dat in de toekomst doen uit te sluiten van manches van de Wereldbeker en mogelijk ook van het WK veldrijden. Maar Thibau Nys zelf is helemaal niet onder de indruk. "Ik laat ze gewoon praten. Ik zou graag een goede reactie en conclusie geven, maar die heb ik niet. Het slaat gewoon nergens op wat hij zegt", zegt Nys bij GCN. "Ik heb het gevoel dat hij niet weet waarover hij praat. Ze willen de situatie in de Wereldbeker aanpakken omdat ze zoetjesaan beginnen te beseffen dat ze er een potje van hebben gemaakt de laatste jaren. Maar dat is niet onze fout."