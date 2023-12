Waarom begint Van der Poel een week eerder met crossen? Roodhooft geeft meerdere redenen

Mathieu van der Poel komt zaterdag terug in het veld in Herentals. De Nederlandse wereldkampioen keert zo vroeger terug dan normaal.

Op 2 november maakte Alpecin-Deceuninck het crossprogramma van Mathieu van der Poel bekend. Er stonden dertien crossen op zijn kalender, te beginnen in Mol op 22 december. En als slotstuk het WK veldrijden in Tabor.

Vorige week kwam dan toch nog een verrassing uit de bus, want Van der Poel besliste om al een week eerder terug te keren, in Herentals. De Nederlandse wereldkampioen neemt het meteen op tegen Tom Pidcock.

Veel redenen

Waarom is dat programma plots veranderd? "Het plan was altijd al om woensdag terug te komen uit Spanje", zegt Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad. Maar er zijn natuurlijk nog andere redenen.

"Mathieu had zin om te crossen." Daarnaast is de service course van Alpecin-Deceuninck in Herentals en organisator Golazo wilde natuurlijk ingaan om de vraag van de ploeg om al in Herentals te starten.

"Daarom beginnen we een week eerder, ook omdat het anders lang wachten zou geweest zijn op die eerste cross." Of kriebelde het toch al te veel bij Van der Poel nadat hij Van Aert in Essen zag crossen?