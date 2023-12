Belgische wielerlegende bijzonder kritisch voor ploeg van Wout van Aert

Jumbo-Visma was in 2023 opnieuw bijzonder dominant. De ploeg van Wout van Aert won bijvoorbeeld de drie grote rondes.

Met 69 zeges kroonde Jumbo-Visma zich tot zegekoning van 2023. De ploeg van Wout van Aert zette ook een unieke prestatie neer, door als eerste ploeg de drie grote rondes te winnen in één jaar.

Jumbo-Visma heeft dan ook een stap voor op de andere ploegen, waardoor ze ook altijd goede renners kunnen aantrekken. Cian Uijtdebroeks is zo'n voorbeeld, hij rijdt de komende vier jaar voor de ploeg.

Ploegleiders

Maar niet iedereen is fan van de ploeg. Onder meer Rik Van Looy, die op 20 december 90 jaar wordt. "Alles is zo afgemeten in die ploeg", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Hij wijst onder meer naar de ploegleiders.

Van Looy vindt dan ook dat ze te veel invloed hebben tijdens de koers. "Ik vind dat je als kopman je eigen ding moet doen. Een sportbestuurder heb je voor en na de koers nodig. Maar tijdens?"