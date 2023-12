Arnaud De Lie sloeg twee keer een aanbod van Patrick Lefevere af: "Een mooi project, maar"

Arnaud De Lie verlengde dit jaar zijn contract bij Lotto Dstny tot eind 2026. Maar Patrick Lefevere wilde de jonge Waal ook graag binnenhalen.

Dat Patrick Lefevere al vroeg interesse toonde in Arnaud De Lie, al sinds de nieuwelingen of de junioren. Maar De Lie had al sinds hij een eerstejaars junior is een contract bij de Lotto-ploeg getekend.

Toch probeerde Lefevere hem nog enkele keren te overtuigen. In 2022 en 2023 ging Lefevere zelf op bezoek op de boerderij van de familie De Lie. Eén keer deed Lefevere dat zelfs met een helikopter.

"Is er bij jou plaats om met mijn helikopter te landen? Natuurlijk was er hier op de boerderij plaats om te landen", vertelt De Lie bij Live Slow, Ride Fast. Maar De Lie sloeg het aanbod van Lefevere dus af.

Aanbod afgeslagen

"Patrick had een mooi project, maar het probleem is dat ik bij Lotto heel veel vertrouwde mannen heb. Het is er een andere structuur en ik ben ook nog jong. Bij Quick-Step is Remco (Evenepoel, nvdr.) er ook, de sfeer is er anders. Het project van Quick-Step was niet mooier dan dat van Lotto."