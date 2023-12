Fem van Empel moet vrezen na tegenslag: "Het zal nog lang duren"

Wereldkampioene Fem van Empel boekte in Herentals een tiende overwinning op rij dit seizoen. Maar zondag in Namen moest de Nederlandse wel forfait geven.

Fem van Empel liet het weekend van Essen en Val di Sole aan zich voorbij gaan om in Spanje te trainen op de weg. Maar dat liep niet helemaal goed af, want In Spanje ging Van Empel hard tegen de grond.

En Van Empel werd dan ook nog eens verkouden, waardoor ze enkele dagen niet kon fietsen. Van vorige maandag tot vrijdag kon de wereldkampioene niet fietsen, haar stage was dus verre van ideaal.

Lang herstel

Toch stond Van Empel zaterdag dus aan de start in Herentals, waarin ze in de sprint afrekende met Lucinda Brand. Maar een prettig gevoel was het niet voor Van Empel. "Vooral door de brandwonden, op mijn ellebogen en net onder mijn knie", zegt ze bij WielerFlits.

"Een heel vervelende plek, net op de knieschijf. Het zal lang duren voor dat volledig hersteld is. Tijdens de cross was de pijn zeker aanwezig, maar met een beetje adrenaline voel je het een stuk minder."

Van Empel haakte door haar blessures zondag af voor de Wereldbeker in Namen. Maar Van Empel zit wel gewoon in de selectie voor de volgende manches van de Wereldbeker in Antwerpen (23/12) en Gavere (26/12).