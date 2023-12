Kunnen Van Aert en Pidcock Mathieu van der Poel iets in de weg leggen? Niels Albert schat het in

Deze week is het zover. Dan krijgen we Mathieu van der Poel en Wout van Aert samen aan de start van de cross in Mol. Een dag later doet ook Tom Pidcock mee en is het tijd voor de Grote Drie.

De grote vraag dit seizoen was of veldrijders de kloof met de Grote Drie wat gedicht hadden. Na het debuut van Wout van Aert en Mathieu van der Poel is het antwoord zeer duidelijk neen op die vraag.

Zeker met Van der Poel. “Het antwoord op die vraag heb ik zaterdag in Herentals na drie minuten al gekregen. En had de Skiberg eerder op het parcours gelegen, dan was Mathieu van der Poel na één minuut al van de rest weg gereden”, vertelt Niels Albert aan Het Laatste Nieuws.

“Iedereen legt zich neer bij het meesterschap van Mathieu, Wout en ook van Tom Pidcock. Pidcock komt naar de cross en zegt: 'Voor mij is veldrijden een leuk tussendoortje. Een doel in de cross heb ik dit jaar niet.' Die rijdt maar een beetje rond op basisconditie.”

In Antwerpen crossen Van Aert, Van der Poel en Pidcock

Maar Pidcock werd wel tweede in de cross van Herentals, voor al de rest. “Pidcock crost omdat hij graag crost, omdat hij zichzelf graag een keer vuil maakt. En ondertussen drukt hij iedereen met de neus op de feiten.”

Vrijdag rijden Van Aert en Van der Poel in Mol. In Antwerpen zaterdag zien we de Grote Drie samen aan de start staan.

“Na zijn demonstratie in Herentals denk ik dat ook de beste Wout van Aert en Tom Pidcock nodig zijn om Mathieu van der Poel te kloppen. Mathieu flitst, hij levert een inspanning van twee, drie minuten en in die tijd heeft hij een voorsprong van twintig seconden of meer. Dat neemt niet weg dat ik toch op een mooie strijd hoop.”