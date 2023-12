🎥 Wordt de GP Sven Nys de GP Thibau Nys? Vader en zoon sluiten weddenschap af

Thibau Nys maakt komende zaterdag in Antwerpen zijn rentree in het veld na een stage in Spanje. Op 1 januari staat hij ook aan de star in zijn eigen Baal.

Thibau Nys rijdt in de kerstperiode in totaal zes crossen. Na Antwerpen, staan ook Gavere (26/12), Diegem (28/12), Baal (01/01), Koksijde (04/01) en Gullegem (06/01) op het programma van de jonge Nys. Op die kalender mocht natuurlijk de cross in Baal, ook wel de GP Sven Nys, niet ontbreken. Vader Sven Nys won maar liefst twaalf keer in Baal, al dateert de laatste keer al van 2014. Volgend jaar is het dus 10 jaar geleden. GP Thibau Nys? Ter promotie van de cross in Baal, waar ook Van der Poel en Van Aert aan de start staan, namen Sven en Thibau Nys het tegen elkaar op in een wedstrijdje op de rollen. Daar moeten ze een zo hoog mogelijke cadans halen. Sven Nys zet eerst 202 omwentelingen per minuut neer, Thibau strandt op 198. Maar daarna probeert hij het nog eens en tikt hij toch de 204 omwentelingen aan. En er volgt ook nog een weddenschap tussen vader en zoon. "Wanneer veranderen we de naam naar de GP Thibau Nys?", vraagt Thibau. "Ik heb er meer dan tien keer gewonnen, dus vanaf jij kan winnen. Dan ben ik bereid om mijn naam af te geven", stelt Sven Nys. Afspraak op 1 januari dus. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sven Nys (@svennys)





