📷 Wout van Aert wil uitpakken en wordt opnieuw gespot bij voorbereiding op volgend seizoen

Het veldrijden is voor Wout van Aert helemaal geen prioriteit. Het telt mee als voorbereiding op zijn wegseizoen. Onze landgenoot zal dan ook maar een beperkt aantal crossen afwerken.

Vandaag werd Van Aert samen met enkele ploegmaten gespot terwijl hij kasseien van Parijs-Roubaix aan het afrijden was. Dat kon een cameraploeg van VTM vastleggen.

Jumbo Visma deed een test van het materiaal in het Bos van Wallers. De kasseiklassiekers worden volgend jaar heel belangrijk voor onze landgenoot.

Vorig jaar liep het nog fout toen Van Aert een lekke band had op Carrefour de L’Arbre. Zaken die hij in 2024 dus duidelijk wil vermijden. Deze week nog wordt Team Visma Lease a Bike officieel voorgesteld. Daar zal ook het programma van Wout van Aert aan bod komen.

🇧đŸ‡Ș Wout van Aert did a #ParisRoubaix recon this morning. The team tested their equipment. đŸ”„



What do you expect from the Belgian in the Hell of the North? đŸ€” pic.twitter.com/3O4pyg8xLL