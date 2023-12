Pidcock dropt stevig bommetje bij INEOS Grenadiers

Tom Pidcock is van vele markten thuis. Voor volgend jaar wil hij stevig inzetten op de Tour de France.

Montainbiken, veldrijden, koersen op de weg. Tom Pidcock is in veel wielerdisciplines te zien. De Brit gaat alvast voor een drukke zomer, met de Tour de France, maar ook het mountainbiken en de wegrit op de Olympische Spelen in Parijs.

Zeker in de Ronde van Frankrijk wil hij uitpakken. “Vorig jaar ben ik zonder duidelijk doel naar de Tour gegaan”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “Ik zei wat ik verondersteld werd te zeggen, ik dacht zoals het team vond dat er gedacht moest worden.”

Een leerzame ronde. “Ik wist zelf niet goed wat ik wilde, met welke ingesteldheid ik in de Tour moest gaan. Ik ben gestart zonder duidelijk doel. Ik kwam met lege handen terug, ik won niks, maar ik heb er wel veel uit geleerd.”

Maar Pidcock wil duidelijk meer en zijn ploegmaten zijn dan ook meteen gewaarschuwd. Hij dropt alvast een stevig bommetje bij INEOS Grenadiers.

“Dit jaar wil ik een duidelijke focus hebben. Als ik de Tour rijd, is dat met het oog op het klassement. Dat zal misschien een strijd voor het kopmanschap geven in de ploeg, maar daar maak ik me geen zorgen om. We zijn professionals, en wie de beste is, zal de kopman zijn.”