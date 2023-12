OFFICIEEL: Wout van Aert geeft eindelijk duidelijkheid over zijn wegprogramma in 2024

Wout van Aert heeft op de teampresentatie van Visma-Lease a Bike meer duidelijkheid gegeven over zijn wegprogramma. En dat is naar de verwachtingen.

Dat Wout van Aert het in 2024 deels anders zou aanpakken was al duidelijk. Hij focust in het voorjaar nog steeds op de klassiekers, met een focus op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Giro en Vuelta

Daarna pakt Van Aert het iets anders aan, met een eerste deelname aan de Giro. Daar krijgt hij onder meer sprinter Olav Kooij en Belgisch toptalent Cian Uijtdebroeks aan zijn zijde als ploegmaats. Over zijn ambities is Van Aert duidelijk.

"Een rit winnen, misschien meer dan één. Het is een lastig parcours, maar met veel mogelijkheden. Ik zal echt mijn dagen moeten uitkiezen." Maar een focus op het klassement is er niet, bevestigde sportief manager Merijn Zeeman.

Van Aert zal in 2024 ook de Tour overslaan, maar maakt van de Olympische Spelen wel een doel in de zomer. Met de Vuelta zal Van Aert wel nog een tweede grote ronde rijden, daarna trekt Van Aert ook naar het WK in Zürich.

Programma Wout van Aert 2024