Jasper Philipsen kiest zijn grote kampioenschappen uit: "Dat is niet echt realistisch"

2024 wordt een propvol wielerjaar voor de renners. De Olympische Spelen komen er nog eens extra bij.

2024 zal een jaar worden van keuzes maken. Met alle kampioenschappen, rondes en nog eens de Olympische Spelen erbij wordt het niet gemakkelijk.

Ook Jasper Philipsen beseft heel erg goed dat hij zal moeten kiezen en voor bepaalde zaken ook zelfs niet gekozen zal worden door de bondscoach.

Het WK bijvoorbeeld telt heel wat hoogtemeters, dat speelt alvast niet in het voordeel van onze landgenoot.

“Ik zou graag een doel maken van die kampioenschappen”, zegt Philipsen aan Het Belang van Limburg. “Met name van het EK, dat dicht bij huis plaatsvindt (met start in Heusden-Zolder en aankomst in Hasselt , red. ).”

De olympische wegrit lijkt niets voor Philipsen. “Uiteraard hoop ik er in Parijs ook bij te zijn, maar ik denk dat een selectie niet echt realistisch is. In hoeverre zal het combineerbaar zijn met de Tour, mijn hoofddoel in de zomer? Het WK, afgelopen zomer in Glasgow, was niet bepaald een succesverhaal.”