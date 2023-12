Lotte Kopecky spreekt klare taal over lonen van vrouwen in de koers, ondanks kritiek

Lotte Kopecky heeft een fantastisch 2023 achter de rug. Op het einde van het jaar pleit ze echter ook voor een beter loon voor vrouwen in de koers.

De financiële kloof tussen mannen en vrouwen in het wielrennen blijft, ondanks wat veranderingen, nog altijd ontzettend groot, zo laat Lotte Kopecky weten.

“Ik ben blij dat het prijzengeld in veel wedstrijden is gelijkgetrokken, zo hoort het. Maar het verschil in verloning zal nooit helemaal weggewerkt worden, denk ik”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Er is echter ook de kritiek dat het helemaal niet nodig is om de lonen van de vrouwen op hetzelfde niveau als dat van de mannen te brengen, omdat de koersen korter of minder zwaar zijn.

“Wij moeten er ook alles voor doen en er alles voor laten. Wij vrouwen zijn op fysiek vlak iets minder belastbaar, maar dat wil niet zeggen dat wij minder moeten investeren”, gaat Kopecky verder.

“Wij fietsen 160 kilometer in een klassieker en zij 250, maar de inspanning is dezelfde. Dan vind ik het jammer dat we niet gewoon gelijk verloond kunnen worden”, besluit de wereldkampioene heel erg duidelijk.