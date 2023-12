Nathan Van Hooydonck keert de pagina nu helemaal om en zegt wat uitspraak van Wout van Aert voor hem betekent

Nu het einde van het jaar nadert, begint Nathan Van Hooydonck de pagina echt om te keren. Van Aert zal het voortaan zonder zijn gedroomde helper moeten stellen.

In een interview bij Sporza bekent Nathan Van Hooydonck dat het niet heel makkelijk is om afscheid te nemen van de koers, maar hij beseft dat het echte leven voor hem nu begint. Met aan zijn zijde zijn Nederlandse vrouw Alicia en hun zoontje dat dit jaar het levenslicht zag.

VAN AERT NOEMT VAN HOOYDONCK SUPERPROF

Van Hooydonck wil dat zijn nalatenschap aan de wielerwereld vooral zijn ingesteldheid is. Een uitspraak van Wout van Aert hierover ligt hem dan ook nauw aan het hart. "Wout zei in een podcast dat ik een superprof was. Ik deed alles wat moest. Ik hoop dat mijn ploegmaats me zo herinneren. Dat ik jonge renners iets heb kunnen bijleren."

Ongetwijfeld zal dit het geval geweest zijn. De door hartproblemen gestopte wielrenner was tijdens zijn carrière het levend voorbeeld dat werkethiek nog belangrijker is dan talent. "Ik was geen supertalent, maar door gedisciplineerd te werken heb ik veel kunnen bereiken."