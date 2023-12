Van der Poel te kloppen in het veld? Roodhooft komt met opvallend antwoord

Mathieu van der Poel heeft tot nu toe een perfect rapport in de cross. Hij won elke veldrit waar hij aan de start kwam.

Drie op drie voor Mathieu van der Poel in de cross. Indrukwekkend resultaat, maar vooral ook de manier waarop de Nederlander dat wist te bereiken.

De vraag is dan ook of Van der Poel dit veldritseizoen wel geklopt kan worden. Is er iemand die hem ooit kan bedreigen als je ziet hoe hij tekeer gaat?

Ploegleider Christoph Roodhooft komt alvast met het opvallende antwoord. “Wellicht wel!”, klinkt het meteen in Het Nieuwsblad. “In Antwerpen dacht ik al even dat het zover was”, verwijst hij naar de slechte start van Van der Poel.

Al is er ook een zekerheid. “Maar dat er deze winter een wedstrijd komt waarin hij niet meedoet voor de overwinning, dat lijkt me in alle eerlijkheid en bescheidenheid onwaarschijnlijk. Niet winnen kan altijd, niet in aanmerking voor de zege niet.”

Achter Van der Poel was Wout van Aert al telkens tweede. “Of Wout van Aert hem dit seizoen nog kan kloppen? Waarom niet? Ik heb in de laatste twee ronden van de wedstrijd een heel gretige Wout van Aert gezien. De manier waarop hij tweede reed, wijst erop dat Wout beter aan het worden is.”