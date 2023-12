Deelnemers Superprestige Diegem: enkele toppers komen niet aan de start

De twee Nederlanders Lars van der Haar en Pim Ronhaar komen donderdagavond niet aan de start van de Superprestige in Diegem. Ook woensdag in Heusden-Zolder waren ze er al niet bij.

De veldrijders zitten in de drukste periode van het jaar. Deze week staan maar liefst vijf dagen na elkaar crossen op het programma. Op tweede kerstdag was Gavere aan de beurt, woensdag was er de cross in Heusden-Zolder.

Donderdagavond worden de crossers dan weer verwacht in Diegem, voor de voorlaatste manches van de Superprestige. Maar Nederlanders Lars Van der Haar en Pim Ronhaar komen daar net als in Heusden-Zolder niet aan de start.

Geen Van Aert, Van Empel en Brand

In Diegem mogen ze wel onder meer Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Joris Nieuwenhuis. Wout van Aert neemt na twee dagen crossen op rij twee dagen rust.

Bij de vrouwen staan wereldkampioene Fem van Empel en Lucinda Brand niet aan de start. Maar Ceylin Alvarado, Puck Pieterse, Sanne Cant, Annemarie Worst, Inge Van der Heijden en Zoe Bäckstedt staan wel aan de start.