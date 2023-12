Mathieu van der Poel heeft wat te zeggen over afwezigheid Tadej Pogacar in Vlaamse klassiekers

Tadej Pogacar laat in 2024 de Vlaamse kasseien voor wat ze zijn. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen verdedigt zijn titel niet.

Niet alleen de Ronde van Vlaanderen laat Tadej Pogacar schieten in 2024, de Sloveen rijdt zelfs geen enkele kasseiklassieker. Dit jaar reed Pogacar ook nog de E3 Saxo Classic en werd daar derde achter Van Aert en Van der Poel.

In de Ronde van Vlaanderen was Pogacar dit jaar de sterk voor Mathieu van der Poel, maar in 2024 moet de wereldkampioen hem dus niet vrezen. "Natuurlijk zal ik hem een beetje missen", zei Van der Poel bij La Gazzetta dello Sport.

"Het is altijd leuk om één van de beste renners ter wereld aan de start te hebben, die de koers ook nog eens graag zwaar maakt. Hij is een goede coureur die altijd meedoet voor winst", zei de wereldkampioen nog.

Giro en Tour

Pogacar focust zich in 2024 op de dubbel Giro-Tour en slaat daarom de klassiekers over. "'Dat is geen makkelijke combinatie, maar Pogacar is enorm getalenteerd en heeft alles in huis om het te proberen."