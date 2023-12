Veldritseizoen in gevaar van jonge Belg: "Nog nooit gevoeld en ongerust"

Het gaat niet goed met Gerben Kuypers (23). De jonge Belg van Circus-ReUz-Technord heeft zelfs alle crossen van zijn programma geschrapt.

Gerben Kuypers moest vorig seizoen strijden voor een profcontract in het veld, maar kon er toch een bemachtigen bij Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty.

Kuypers begon ook goed aan het veldritseizoen met overwinningen in Oisterwijk en Ardooie en was ook bijna altijd een vaste klant in de top tien. Maar sinds eind november loopt het bijzonder stroef voor Kuypers.

De uitslagen in zijn laatste vijf crossen spreken dan ook boekdelen: 14de, DNF, DNF, 17de en DNF. Na de eerste opgave trok Kuypers op stage naar Spanje met de hoop op beterschap. Maar die kwam er dus niet.

Probleem met luchtwegen?

"Hij voelt zich echt niet goed de laatste weken", zegt ploegleider Bart Wellens bij Wielerflits. Er is zelfs besloten om alle crossen van het programma van Kuypers te schrappen. Er wordt zelfs nagedacht om een punt te zetten achter zijn veldritseizoen.

Maar wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Kuypers klaagde over luchtwegen en was bijzonder bezorgd. "Hij heeft dit nog nooit gevoeld en is ongerust. Het is belangrijk dat we rustig kunnen onderzoeken wat er scheelt en dan een beslissing nemen", zegt Wellens nog.