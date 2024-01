Was Mathieu van der Poel bijna gestopt met koersen? "Heb ik altijd gezegd"

Mathieu van der Poel beleefde in 2023 een absoluut topjaar. En daar lijkt het oplossen van zijn rugproblemen de grootste

Sinds zijn zware val op de Olympische Spelen van 2021 sukkelde Mathieu van der Poel een lange tijd met rugproblemen. Hij moest in het seizoen 2021-2022 in zijn tweede cross al opgeven om zijn helemaal te laten herstellen.

Begin dit jaar werd dan toch een oplossing gevonden voor de rugproblemen van Van der Poel. En dat leek de Nederlander nog naar een hoger niveau te tillen. Hij pakte onder meer de wereldtitel in het veld.

Van der Poel bijna gestopt?

Op de weg was Van der Poel dan weer de beste in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg. Maar als zijn rugproblemen niet waren opgelost, had de wereld er misschien helemaal anders uitgezien.

"Ik heb altijd gezegd: als ik het plezier verlies of mijn niveau niet meer haal, stop ik", geeft hij toe bij HLN. "Ik was blij dat ze het vonden. Het is vervelend geweest", zegt de wereldkampioen nog.

Zijn rug is nog niet helemaal zoals vroeger, maar volgens Van der Poel is het wel een aanvaardbaar "Ik ben nog steeds zeker drie keer per week een uur bezig met mijn rug."