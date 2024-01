Toon Aerts haalt alles uit de kast om 100% klaar te zijn voor zijn comeback

Nu het nieuwe jaar begonnen is, komt 16 februari steeds dichterbij voor Toon Aerts. Dan mag hij zich eindelijk weer crosser noemen.

De dopingschorsing van twee jaar van Toon Aerts zit er bijna op. Op 16 februari loopt die af, een dag later staat hij in Sint-Niklaas al aan de start. En of Aerts zit te popelen.

"Ik heb de voorbije twee jaar élke cross gezien op televisie en soms zelfs herbekeken", zegt hij bij Sporza. "Ik kan het niet missen. De laatste weken was het telkens trainen in de voormiddag en cross kijken in de namiddag."

Maanden trainen voor drie crossen

Al sinds de zomer leeft Aerts toe naar 17 februari. Sinds oktober is hij weer volop beginnen trainen als een prof. Hij ging zelfs op stage naar Mallorca. Maar was dat wel de moeite? Uiteindelijk kan Aerts maar drie crossen meer rijden dit seizoen.

"Ik heb het me ook afgevraagd", lacht Aerts. "Maar die drie veldritten zijn enorm belangrijk voor mij. Er zal niemand met zoveel zin aan de start staan als ik. Ook al is het na een dikke week alweer voorbij."