🎥 Mathieu van der Poel en Wout van Aert doen alle monden openvallen met identieke actie: "Dat is de eerste keer"

Winnaar Mathieu van der Poel presteerde daar een pak beter dan de als derde gefinishte Wout van Aert, al was er één stuk in het rondje aan de vliegbasis waar ze allebei evenveel indruk maakten. Het was ook hierbij wel Mathieu van der Poel die de toon zette. Op dit moment was het verschil tussen beiden nog niet zo groot.

Bij het nemen van een bocht imponeert Van der Poel door de bovenkant op te zoeken en dan vol door te trekken. Zo maakt hij er een bocht van 180% graden van. Helen Wyman, de ex-veldrijdster die commentaar gaf tijdens de wedstrijd, trok grote ogen: "Oh, wat een mooie lijn!"

Helen Wyman said Mathieu van der Poel was the first to ride this insane corner 😮‍💨



Immediately followed by the second to do the same (WVA)🇧🇪😎



Watch these two absolutely rail this 180 degree turn, sliding the rear wheel around in the rut as only this 🔥 duo could ⚡️#Koksijde pic.twitter.com/CZzU8OtnXP