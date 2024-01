🎥 Remco Evenepoel verliest bijzonder wedstrijdje tegen ploegmaats

Remco Evenepoel hield een wedstrijdje planken met zijn ploegmaats Louis Vervaeke en Fausto Masnada, zo laat Soudal-QuickStep zien in een video op hun sociale media.

De voorbije jaren wordt er meer en meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen die het lichaam moeten versterken. En daar hoort ook een wedstrijdje bij...

Ze gaan vlot naar de drie minuten, maar dan stopt Evenepoel omdat hij pijn aan de ellebogen heeft. Drie minuten is nu niet echt veel voor planken.

Een Tsjech heeft het wereldrecord in handen en dat staat op 9 uur, 37 minuten en 47 seconden. Er is dus nog werk aan de winkel bij de jongens van Patrick Lefevere.

