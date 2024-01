Michel Wuyts boort Tom Pidcock helemaal de grond in

Het is een saai veldritseizoen geworden. Van de Grote Drie hebben we deze winter ook niet veel gezien.

Mathieu van der Poel die na vijf minuten de tegenstand op een hoopje rijdt. Dat was zo in Koksijde donderdagavond en eigenlijk is het al het hele seizoen zo met de Nederlander.

Van de Grote Drie kan je deze crosswinter nauwelijks spreken. “Ban het gedoe over de Grote Drie. Het is volkomen uitgemolken”, klinkt het bij Michel Wuyts in Het Laatste Nieuws.

Vooral Tom Pidcock wordt de grond ingeboord door de analist. “Van Aert houdt het grootse voor later, ook Pidcock heeft er nog geen zin in. De Brit is de wisselvalligheid zelf. Een keertje fraai winnen, een keertje afdruipen op zes minuten. Crossen improviseer je niet. Wie onvoldoende basis heeft, gaat af en wordt ziek.”

En ook vorig jaar was niet veel soeps, zo zegt Wuyts nog. “Aparte jongens overigens, Tom en zijn vermeende coach Bogaerts. Ze prediken regelmaat, maar vinden die niet. Zie Pidcocks wonderlijke raid in de Strade Bianche vorig jaar. Erna kwamen alleen een tweede stek in Luik-Bastenaken-Luik en een wereldtitel in het mountainbiken.”

Typisch voor zijn ploeg klinkt het ook. “Ertussen, veel afval. Pidcock koerst naar het beeld van Team Ineos: wisselvallig, chaotisch, vaak onmondig. De fiere Grenadiers zijn loze schutters geworden.”