Michel Wuyts ziet INEOS stevig in de problemen en daar heeft Evenepoel mee te maken

Wielrennen, voetbal, zeilen, Formule 1. Eigenaar Ratcliffe van INEOS Grenadiers stopt heel veel geld in verschillende projecten.

Het gaat niet goed met INEOS Grenadiers, zo ziet ook Michel Wuyts na alle investeringen in verschillende sportdisciplines.

“Ineos Cycling is een nevenprojectje geworden. Gevolg is dat manager Dave Brailsford, hét brein achter twaalf successen in grote ronden, zijn mega-campers nu letterlijk op parkings voor grote voetbalarena's posteert. Brailsford denkt dan wel 'football', maar blijft wel zijn oude lievelingetje stalken. En dat leidt tot wrevel”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Rod Ellingworth, performance trainer en CEO, stapte op. “Struikelblok was de mislukte aanwerving van Evenepoel. Ellingworth zag het droomhuisje instorten en nam ontslag. Weer een aderlating.”

En de vervanger was niet veel soeps. “Vervanger te elfder ure werd ene Scott Drawer, oud-directeur van een sportschool en specialist in rugby. Ex-tijdrijder Steven Cummings mag als 'director of racing' Drawers gebrek aan koerskennis camoufleren.”

Chaos dus, waardoor heel wat renners vertrokken en die nauwelijks vervangen werden.