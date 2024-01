Ferm antwoord op aanval Remco Evenepoel zindert nog altijd na: "Geen zotte waarden, iedereen verwacht nu heel veel"

Als Remco Evenepoel aan de boom schudt en een aanval lanceert, wie kan er dan nog mee? Weinigen, zo is al een paar keer gebleken in bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik. Op het BK van vorig jaar was Alec Segaert wél in staat om te volgen.

Een belangrijk moment voor Segaert. "Daar stond ik niet aan de start als kopman of afwerker", zegt het talent dat nog mikt op de wereldtitel tijdrijden bij de U23. "In bepaalde situaties heb ik uiteindelijk wel die kwaliteiten, met de ervaring die ik in de jeugdcategorieën heb opgedaan om in de finales de juiste keuzes te maken."

En dan kwam het moment waarop de toenmalige wereldkampioen versnelde. "Dat was dé baan waar ik van wist: daar gaat hij aanzetten. Ik denk dat de anderen daar niet zo mee bezig waren. Tot mijn verbazing was ik de enige die probeerde om in zijn wiel te zitten. Op het BK kwam alles op zijn plaats en zat het geluk wat mee."

VERBAZING ALOM BIJ ALEC SEGAERT

Toch mag er niet gesproken worden van een wonderdag. "Izegem was één van de mooiste dagen op de fiets, maar niet mijn beste. Ik heb daar geen extreem zotte waarden getrapt. Eigenlijk heb ik mij vooral de hele dag zo veel mogelijk weggestoken. De koers was opengebroken in de zone rond de Kemmelberg en ik was zelf niet mee."

© photonews

Er zat voor Segaert dus niets anders op dan zich te sparen en op de juiste momenten mee te springen. "Dat lukte wel in zo'n lange koers, maar voor hetzelfde geld was het in zone Kemmelberg al gereden. Iedereen verwacht nu heel veel. De verwachtingen bij mezelf zijn eerder realistisch."

VELEN KENNEN SEGAERT NA DUEL MET EVENEPOEL

In elk geval heeft het BK wel een enorme impact. "Ik merk dat heel veel mensen mij kennen van het BK en gaan refereren dat het nu nog beter zal gaan. Omdat ik het type Vlaamse coureur ben, gaan ze al snel dingen verwachten voor het voorjaar. Daarom dat we het bewust op de iets kleinere koersen houden", besluit Segaert.